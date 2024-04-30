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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Экс-сотрудник АНБ США приговорен к 21 году лишения свободы за попытку шпионажа в пользу РФ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Суд в США приговорил к 21 году тюремного заключения бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ), искавшего возможность передать РФ секретную информацию, сообщает американский Минюст.

По его данным, осужденный Джарех Себастиан Далк "сегодня приговорен к 262 месяцам тюрьмы за попытку шпионажа".

В Минюсте пояснили, что этот человек в 2022 году работал в АНБ - отвечал за обеспечение безопасности информационных систем.

В сентябре 2022 году он через электронную почту отправил выдержки из секретных документов человеку, которого ошибочно считал сотрудником российских разведслужб. "На самом деле адресатом был сотрудник ФБР, работавший под прикрытием", - говорится в заявлении.

Далк в рамках сделки со следствием признал вину.

АНБ США - крупное подразделение Пентагона, занимающееся среди прочего разведкой и контрразведкой.

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