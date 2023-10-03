Европейские лидеры обсудят 6 октября в Гранаде будущие приоритеты ЕС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал предстоящую в Гранаде неформальную встречу руководителей стран ЕС 6 октября началом процесса размышлений о будущих приоритетах Евросоюза.

"Эта встреча имеет большое значение: мы не только будем участвовать в конструктивном диалоге по наиболее актуальным проблемам, с которыми в настоящее время сталкивается наш союз, таким как миграция, но эта встреча знаменует собой начало важного процесса размышлений о будущих приоритетах нашего союза", - говорится в опубликованном вечером в понедельник в Брюсселе письме-приглашении Мишеля европейским лидерам на неформальный саммит в Испании.

По его словам, дискуссии, начавшиеся в Гранаде, позволят коллективно наметить курс ЕС, "определив его направление и цели на ближайшие годы". "Результат нашего процесса размышлений в ближайшие несколько месяцев сформирует стратегическую повестку на 2024-2029 годы", - полагает глава Евросовета.

В своем послании Мишель отмечает, что после февраля 2022 года государства-члены ЕС, помимо договоренности помогать Украине, установили новый стратегический курс действий по укреплению суверенитета союза, обязавшись совместно укреплять оборонный потенциал, уменьшить энергетическую зависимость и построить более прочную экономическую базу.

Он заявил, что Гранада - это этап оглянуться назад и критически оценить прогресс, а также посмотреть вперед, определяя будущие проблемы, с которыми придется столкнуться, и стратегию, чтобы "использовать все открывающиеся впереди возможности для обеспечения устойчивости и конкурентоспособности ЕС в этой меняющейся геополитической среде".

Председатель Евросовета также сообщил, что, помимо стратегической повестки дня, неотъемлемая часть предстоящей в Гранаде дискуссии коснется "будущего расширенного Европейского союза и последствий, которые это расширение может повлечь за собой" как для нынешних членов ЕС, так и для претендентов на членство в Евросоюзе.

"Крайне важно, чтобы мы обдумывали будущую динамику нашего союза, нашу политику и, кроме прочего, процесс принятия решений с целью обеспечить дальнейший успех ЕС. В частности, мы рассмотрим важные вопросы, такие как: что мы делаем вместе, как мы принимаем решения, как нам сопоставить наши средства с нашими амбициями?", - объяснил Мишель свои ожидания от повестки предстоящей европейской встречи на высшем уровне.