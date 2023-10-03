Террористы готовят нападения на пункты дислокации российских военных в Сирии

Будут приняты необходимые упреждающие меры по недопущению вооруженных провокаций

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - По данным, полученным российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР от сирийской разведки, террористические группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) и "Ансар Ат-Таухид" готовятся к нападениям на пункты дислокации российских и сирийских военнослужащих.

"Террористические группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) и "Ансар Ат-Таухид", действующие в Идлибской зоне деэскалации на территории провинций Идлиб, Алеппо и Латакия, осуществляют подготовку к проведению нападений на пункты дислокации российских и сирийских военнослужащих с применением беспилотных летательных аппаратов кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", - сообщил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге во вторник.

Он подчеркнул, что "командованием российской группировки и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры по недопущению вооруженных провокаций".

Кулить заявил также, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением сирийского воздушного пространства.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 2 случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал контр-адмирал

Кроме того, по его словам, "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 9 нарушений тремя парами истребителей F-16, парой истребителей "Typhoon" и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".