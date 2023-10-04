Пхеньян назвал Вашингтон "продолжительной угрозой"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В КНДР убеждены, что США, называющие в своей обновленной Стратегии противодействия оружию массового поражения (ОМУ) Пхеньян "продолжительной угрозой", являются ей сами.

"Что касается "продолжительной угрозы", это наиболее подходящее выражение для США - крупнейшего в мире обладателя оружия массового уничтожения", - говорится в заявлении представителя северокорейского министерства обороны, которое публикует ЦТАК.

Отмечается, что Соединенные Штаты, определив КНДР "вражеским государством", расширили и усилили "беспрецедентную ядерную угрозу и шантаж".

В Пхеньяне считают опубликованную Пентагоном обновленную стратегию "очередной серьезной военно-политической провокацией против самостоятельных суверенных государств".

Как пишет агентство, США своей обновленной стратегией показали "опаснейшее агрессивное намерение, направленное на серьезное нарушение суверенитета и интересов безопасности КНДР и самостоятельных суверенных государств".

КНДР намерена последовательно силами сдерживания отвечать на угрозу использования ОМУ со стороны США.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал обновленную Стратегию противодействия оружию массового уничтожения в связи с ростом возможностей РФ и КНР.

В документе повторяются утверждения Стратегии нацбезопасности от 2022 года о том, что Россия "продолжает представлять собой острую угрозу", а Китай - "основной вызов национальной безопасности США".

"В то время как КНР и Россия представляют собой основные вызовы в области ОМУ, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Исламская Республика Иран и воинствующие экстремистские организации (ВЕО) остаются постоянными региональными угрозами, с которыми также необходимо бороться", отмечает Пентагон.