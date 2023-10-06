Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен в плановый ремонт

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) выведен в повторный планово-предупредительный ремонт, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"В рамках запланированных мероприятий на первом блоке БелАЭС будет выполнена частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива, осуществлена ревизия оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем", - говорится в сообщении.

В ходе ремонта также будет проведен контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования, реализован ряд мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы энергоблока.

В Минэнерго отмечают, что предупредительный ремонт ежегодно проводится на атомных станциях в соответствии с установленным регламентом для обеспечения надежности функционирования оборудования и технологических систем.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. В конце апреля 2022 года энергоблок выводился в первый планово-предупредительный ремонт, который продлился до 9 ноября прошлого года.

Второй энергоблок БелАЭС, который включен в сеть в мае этого года, 29 сентября выведен на 100% мощности в рамках 15-дневного завершающего этапа опытно-промышленной эксплуатации, после которого ожидается его приемка в промэксплуатацию.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) БелАЭС выработала около 20 млрд кВт.ч электроэнергии.