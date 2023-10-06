Минюст США и SEC ведут расследование в отношении Freedom Holding

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводят расследование в отношении финансовой компании Freedom Holding из-за вопросов комплаенса, инсайдерских сделок с акциями и связей офшорной "дочки" с лицами, находящимися под санкциями.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Бостонское подразделение SEC проводит проверку Freedom уже несколько месяцев, следует из документов. Информацию также подтвердили информированные источники CNBC.

Кроме того, предварительные проверки проводит прокуратура штата Массачусетс.

Проверки касаются систем внутреннего контроля, а также офшорных операций Freedom, говорят источники. При этом CNBC отмечает, что подобные проверки могут длиться годами и в итоге завершиться без предъявления уголовных или гражданских обвинений.

Официальных обвинений в отношении компании пока не выдвигалось.

Freedom Holding, подконтрольная бизнесмену из Казахстана Тимуру Турлову, в феврале продала активы в России - брокера и банк - заместителю гендиректора и члену совета директоров "Фридом финанс" Максиму Повалишину. После объявления о предстоящей сделке ИК "Фридом Финанс" и банк "Фридом Финанс" провели ребрендинг и стали работать под коммерческими наименованиями "Цифра брокер" и "Цифра банк".