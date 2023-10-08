В Китае заявили, что готовы помочь в урегулировании конфликта Израиля с Палестиной

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Китай обеспокоен обострением напряженности между Израилем и Палестиной и готов к сотрудничеству с мировым сообществом для скорейшего установления мира, говорится в заявлении МИД КНР в воскресенье.

"Нынешний рост палестино-израильской напряженности и эскалации насилия вызывает у Китая глубокую обеспокоенность. Китай призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и сдержанность, немедленно прекратить огонь, защитить гражданское население и не допустить дальнейшего ухудшения ситуации", - говорится в заявлении.

МИД отметил, что "фундаментальный выход" из израильско-палестинского конфликта заключается в реализации решения о сосуществовании двух государств и создании независимого палестинского государства.

"Международное сообщество должно осознать неотложность усилий, направленных на решение палестинской проблемы, содействовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между палестинцами и израильтянами и стремиться к прочному миру", - уточняется в документе.

В нем говорится, что "Китай будет продолжать неустанно сотрудничать с международным сообществом в достижении этой цели".