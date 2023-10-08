Тысяча птиц погибла за один день, столкнувшись со зданием выставочного центра в Чикаго

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Около тысячи перелетных птиц погибли всего за один день, врезавшись в здание выставочного центра Маккормик Плэйс в Чикаго. Как сообщает Associated Press, причиной такой массовой гибели стало сразу нескольких обстоятельств - сейчас у птиц период миграции, в этот день шел дождь, что вынудило их лететь на меньшей высоте, а в центре проводились выставки, поэтому здание из стекла и бетона было подсвечено.

Обычно в сутки от столкновения со зданием гибнет от нуля до 15 птиц.

В этот раз жертвами стали представители 33 видов птиц, в основном миртовые певуны.

Ежегодно в одних только США, врезавшись в стеклянные небоскребы, умирает несколько сотен миллионов птиц. Подробное исследование 2014 года показало, что погибает от 365 до 988 млн птиц в год.

Основная причина в том, что они недостаточно хорошо видят стекло и не понимают, что перед ними смертельно опасное препятствие.

Птицы, которые мигрируют ночью - это многие певчие птицы, представители воробьиных - ориентируются по звездам. Яркие огни небоскребов одновременно и привлекают их, и сбивают с толку. Они либо врезаются в окна, либо кружат вокруг зданий, пока не умрут от истощения.

Экологи отмечают, что предотвратить гибель птиц возможно, уменьшив подсветку зданий. Также строить такие небоскребы возможно и из стекла, которое было бы различимо птицами.

Ряд городов США сокращает или полностью убирает подсветку таких зданий в период миграции пернатых.