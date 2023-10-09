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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В ХАМАС утверждают, что удерживают в плену граждан РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Представитель радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что среди захваченных палестинскими боевиками в заложники людей на юге Израиля есть российские граждане, передает в понедельник вечером "Аль-Джазира".

По словам собеседника телеканала, бойцы ХАМАС увезли в сектор Газа "несколько десятков" израильтян, у которых есть двойное гражданство. Он уточнил, что частности, среди таких заложников есть люди с паспортами России и Китая.

Кроме того, он подчеркнул, что в ХАМАС открыты к переговорам о потенциальном перемирии с Израилем, поскольку достигли своих целей. Отвечая на вопрос, готово ли движение обсуждать потенциальное перемирие, он заявил, что ХАМАС открыт "к чему-то подобному" и "ко всем типам политического диалога".

Ранее власти Израиля заявляли, что ни о диалоге с ХАМАС сейчас не может быть речи.

сектор Газа ХАМАС Россия
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