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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

СМИ сообщили, что число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 900 человек

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Более 900 человек погибли в результате атак ХАМАС по Израилю, более 2,6 тыс. получили ранения. Об этом сообщают в понедельник израильские СМИ.

Отмечается, что официального подтверждения информации о погибших не поступало. При этом в ЦАХАЛ назвали имена 85 убитых военнослужащих.

По данным Минздрава страны, 2 616 человек попали в больницы с начала нападения ХАМАС в субботу. На данный момент в медицинских учреждениях находятся 578 человек, из них 157 – в тяжелом состоянии.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали.

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Ракетный удар по высотным зданиям в секторе Газа
Израиль ХАМАС сектор Газа
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