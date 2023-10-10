В Белом доме заявили, что не имели данных о готовящейся атаке ХАМАС на Израиль

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - США не видели признаков того, что ХАМАС планирует провести масштабное нападение на Израиль, заявил во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы не видели ничего, что могло бы предвещать атаку такого типа. Израильтяне тоже этого не видели", - заявил Салливан во время пресс-брифинга Белого дома.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.