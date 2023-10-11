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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:10

В ЦАХАЛе заявили, что удары по сектору Газа будут продолжаться

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит усиленно действовать против инфраструктуры ХАМАС и наносить по ней массированные удары в секторе Газа, сообщила израильская армейская пресс-служба.

Она информировала, что "десятки истребителей недавно атаковали более 200 целей по всему району Эль-Фуркан", который "является гнездом террора организации ХАМАС, и из него ведутся многочисленные действия против Израиля".

Палестинцы сообщили, что ЦАХАЛ атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС Мохаммада Дэйфа в Хан-Юнисе, в результате погибли его отец, брат и дети, другие родственники.

Одновременно израильские военные сообщают, что в двух поселениях (кибуцах) недалеко от Газы и в промышленном районе Ашкелона произошли перестрелки между их вооруженными силами и боевиками ХАМАС.

В южных районах Израиля продолжается кампания мобилизации, туда прибывает все больше военнослужащих и резервистов, а также тяжелой военной техники, сообщает телеканал "Аль-Джазира". Отмечается, что "люди здесь верят, что наземное вторжение в Газу произойдет практически со дня на день", хотя официально об этом не объявлялось.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил накануне телеканалу CNN, что армии поставлена задача сделать так, "чтобы у ХАМАС не осталось никаких военных возможностей к концу войны". Он отметил: "что произойдет на этом пути и как мы выполним эту задачу, будет видно. Но на данном этапе мы продолжаем наносить удары с воздуха".

По его словам, есть планы по расширению операции, "и войска, резервы и регулярные подразделения, которые накапливаются вдоль южной границы, готовятся к выполнению своих задач".

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена полагают, что Израиль может приступить к наземной операции в секторе Газа в ближайшее время.

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Ракетный удар по высотным зданиям в секторе Газа
Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль США ХАМАС ЦАХАЛ
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