Глава Пентагона примет участие в заседании контактной группы по Украине

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Чарльз Браун отбыли в Брюссель для участия в среду во встрече контактной группы по обороне Украины, сообщил Пентагон.

"Это будет 16-е заседание группы. Министр и председатель ОКНШ присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным военным чиновникам почти из 50 стран, чтобы обсудить продолжающийся кризис на Украине и тесную координацию международного сообщества по предоставлению украинскому народу средств, необходимых для защиты", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщают американские СМИ, в самих США сохраняются серьезные разногласия по вопросам финансирования Киева. Проблема приобрела острый характер в связи с необходимостью оказания помощи Израилю на фоне обострившегося палестино-израильского конфликта.

Как пишет издание Politico, "вопрос, который лидеры конгресса должны решить в первую очередь: следует ли увязывать эти деньги с помощью Украине, которая все еще находится в тупике".

Оно обращает внимание, что "республиканское большинство в палате представителей (...) по-прежнему сопротивляется выделению большего объема средств Украине".

Как накануне сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники, Белый дом рассматривает возможность присоединения запроса о финансировании Украины к запросу о срочной помощи Израилю.

Издание отметило, что, увязка двух пакетов помощи "может побудить некоторых республиканцев проголосовать за объединенный пакет, поскольку они не захотят блокировать военную помощь Израилю", считают источники The Washington Post.

Газета предупреждает, что объединение запросов на военную помощь Украине и Израилю может усилить нагрузку на запасы США, поскольку они поддерживают две страны одновременно.