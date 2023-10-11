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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В Кремле ждут подробностей о повреждении Balticconnector

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали тревожными сообщения о возможном повреждении трубопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию, поскольку уже были прецеденты с атаками на "Северные потоки", и заявили, что ждут более подробной информации по инциденту.

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"Я не располагаю технической информацией, не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб, но, безусловно, это достаточно тревожная новость, потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы", - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, что Кремлю известно об этой аварии.

Он пояснил, что речь идет об известных атаках на трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". "Поэтому, конечно, мы будем ожидать более подробную информацию", - сказал Песков.

8 октября газопровод BalticСonnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии был отключен из-за повреждения и последовавшей утечки газа. По данным финской стороны, происшествие произошло в ее экономической зоне. Одновременно стало известно о повреждении морского кабеля связи между двумя государствами - уже в территориальных водах Эстонии. В обеих странах расследуют случившееся, не исключаются версии внешнего повреждения, как случайного, так и нет.

Дмитрий Песков Северный поток Финляндия Эстония BalticСonnector
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