SEC сократила до 5 дней раскрытие инвесторами-активистами данных о крупных пакетах акций

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Хедж-фонды и другие инвесторы-активисты, которые намерены принимать участие в деятельности американских компаний, должны будут сообщать данные о значительных изменениях в объеме находящихся в их владении пакетов бумаг этих компаний в течение пяти дней, а не десяти, как было ранее. Таковы новые правила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Это первое изменение сроков раскрытия информации более чем за 50 лет, отмечается в сообщении SEC. Они будут применяться к инвесторам, которые получили свыше 5% акций какой-либо компании.

Правила, которые вводятся для усиления контроля со стороны комиссии за сильно разросшейся индустрией частных инвестфондов, наиболее значительно повлияют на инвесторов-активистов, таких как Elliott Investment Management и Trian Partners. Более короткие сроки могут ограничить для таких инвесторов возможности по наращиванию скрытно доли выше 5-процентной отметки. Кроме того, когда их позиции в компании становятся достоянием общественности, это приводит к уменьшению прибыли, которую они зачастую получают, отмечает Financial Times.

При этом инвесторы, пересекающие 5-процентный порог, теперь должны будут раскрывать все свои интересы в компании, включая свопы, поскольку именно таким способом инвесторы-активисты обычно тайно наращивают свои доли.

SEC заявила, что обновленный процесс раскрытия информации направлен на более быстрое информирование инвесторов и рынка на фоне технологических изменений, которые произошли на Уолл-стрит за последние десятилетия.

"Честно скажу, что сроки, установленные полвека назад, кажутся устаревшими, - заявил председатель SEC Гэри Генслер. - На наших быстро меняющихся рынках информирование о попытке изменить или повлиять на контроль над публичной компанией не должно занимать 10 дней".

Хедж-фонды предупредили, что новое правило сделает для них инвестирование менее привлекательным, поскольку другие инвесторы вмешаются и поднимут цены на компании, пока фонды наращивают свои позиции, пишет FT.

"Сокращение сроков снизит эффективность рынка, поскольку у инвесторов теперь будет меньше стимулов выявлять и исправлять ситуацию в плохо управляемых компаниях", - заявила Ассоциация управления альтернативными инвестициями (AIMA).

Между тем директор по правовым вопросам Better Markets Стивен Холл назвал действия SEC "долгожданным шагом, который повысит прозрачность и равнодоступность (к информации - ИФ) для всех участников рынка".

Комиссия также сократила сроки раскрытия данных о крупных пакетах для инвесторов, не имеющих намерения вмешиваться в управление компанией, в число которых входят квалифицированные институциональные инвесторы. Теперь они должны будут сообщать о значительных изменениях объема принадлежащих им акций в течение 45 дней после окончания календарного квартала, а не календарного года.