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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

КНДР грозит нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея пригрозила в пятницу нанести "самый мощный и быстрый первый удар" по стратегическим объектам США, развернутым на Корейском полуострове.

"Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него, не говоря уже о средствах "расширенного сдерживания", используемых США как "психотропное вещество" для своих сателлитов", - говорится в статье, опубликованной ЦТАК.

Комментарии северокорейского агентства последовали в ответ на учения Южной Кореи и США, к которым привлекли американский авианосец USS Ronald Reagan.

"Беспрерывное перебрасывание США разных ядерных стратегических средств на Корейский полуостров, где существует постоянная вероятность военного столкновения, (...) является открытой военной провокацией, приводящей ситуацию к необратимому катастрофическому положению", - заявили в Пхеньяне.

Как сообщает ЦТАК, вооруженные силы КНДР "будут последовательно подавлять и отражать безрассудные попытки США и их приспешников развязать ядерную войну на Корейском полуострове" и выполнять "важную миссию защиты суверенитета, территориальной целостности и основных интересов государства, обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе".

"США должны понимать, что их огромные стратегические средства зашли в слишком опасную акваторию", - отмечает агентство.

Атомный авианосец USS Ronald Reagan прибыл на военно-морскую базу в южнокорейский Пусан в четверг.

"Визит является ключевой демонстрацией расширенного сдерживания США в действии и станет возможностью укрепить объединенную оборонительную позицию для немедленного, подавляющего и решительного ответа на продолжающиеся провокации Северной Кореи", - цитирует "Ренхап" командующего флотом Южной Кореи Ким Мен Су.

КНДР Южная Корея
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