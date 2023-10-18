Москалькова сообщила о "перезагрузке" Комиссии по правам человека СНГ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Решение о перезагрузке Комиссии по правам человека Содружества Независимых государств (СНГ) уже принято, позиции участников будут согласованы в ноябре в Минске, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Практически все главы государств приняли решение о перезагрузке этой интеграционной структуры. Принято новое положение о комиссии, сформирован ее состав. По решению президента РФ мы с проректором Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова Алексеем Станиславовичем Автономовым будем представлять в ней Россию", - сообщила омбудсмен в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

По ее мнению, "возрождение Комиссии по правам человека СНГ полезно и своевременно".

"Она не станет аналогом ЕСПЧ, так как не может по уставу выносить решения о компенсациях за установленные нарушения. Но значительно расширит возможности государств для унификации и гармонизации законодательства в области прав и свобод человека и гражданина, будет способствовать укреплению их гарантий на пространстве Содружества", - уточнила Москалькова.

"В ноябре в Минске мы надеемся окончательно согласовать все позиции и дать новый импульс развитию этого правозащитного интеграционного сообщества", - отметила уполномоченный по правам человека в РФ.