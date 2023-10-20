Фондовые индексы США снизились в четверг на заявлениях главы ФРС

Фондовая биржа Нью-Йорка Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг снизились вторые торги подряд.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали продолжающееся повышение доходности гособлигаций США и заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Доходность десятилетних бондов вплотную приблизилась к отметке 5% годовых, что является самым высоким уровнем с лета 2007 года, отмечает MarketWatch. Инвесторы обеспокоены тем, что Федрезерву придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, учитывая устойчивость инфляции, которая по-прежнему почти вдвое превышает целевой уровень ЦБ в 2%.

Глава ФРС заявил, что внимательно изучает последние статданные, которые указывают на устойчивый рост экономики страны, и, если такая ситуация сохранится, это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок.

Он отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 13 тыс. и составило 198 тыс., сообщило министерство труда в четверг. При этом аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3 тыс., по данным Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре снизились на 2% относительно предыдущего месяца и составили 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Показатель стал минимальным с октября 2010 года. Эксперты в среднем ожидали снижения до 3,89 млн домов.

Котировки акций Tesla рухнули на 9,3% по итогам сессии. Производитель электромобилей увеличил выручку в третьем квартале на 9%, однако его чистая прибыль упала в 1,8 раза. Оба показателя оказались хуже консенсус-прогноза.

Эта новость вызвала снижение стоимости бумаг и других представителей данной отрасли, включая китайские Li Auto, NIO и XPeng - на 1,1%, 2,8% и 1,2% соответственно.

Alcoa сократила чистый убыток в июле-сентябре более чем в 4 раза, однако убыток без учета разовых факторов оказался хуже ожиданий экспертов. В результате цена акций алюминиевой компании упала на 8,6% - до минимума с февраля 2021 года.

Бумаги Alaska Air Group подешевели на 1,5% после того, как авиакомпания ухудшила прогноз прибыли и выручки на 2023 год из-за более высоких расходов.

Котировки акций Philip Morris International снизились на 2,7%. Выручка табачного концерна по итогам третьего квартала не оправдала ожиданий.

Цена акций сети клубных магазинов-складов Costco Wholesale опустилась на 1,6%. Компания объявила о том, что президент и операционный директор компании Рон Вахрис займет должность главного исполнительного директора с 1 января 2024 года. Действующий CEO Крейг Йелинек, проработавший в Costco более 40 лет, уйдет в отставку, но останется консультантом до конца апреля.

Между тем котировки акций Netflix Inc. взлетели более чем на 16%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке нарастил чистую прибыль и число подписчиков в третьем квартале сильнее ожиданий, а также повысил стоимость некоторых тарифов в США.

American Airlines Group завершила прошедший квартал с чистым убытком, несмотря на то, что выручка в очередной раз обновила рекорд. Цена бумаг авиакомпании поднялась на 0,8%.

Телекоммуникационный оператор AT&T Inc. в июле-сентябре зафиксировал свободный денежный поток в размере $5,2 млрд, что оказалось лучше ожидавшихся экспертами $4,8 млрд. Теперь компания прогнозирует, что по итогам 2023 года данный показатель составит около $16,5 млрд, тогда как ранее предполагалось не менее $16 млрд. Акции подскочили в цене на 6,6%.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 250,91 пункта (на 0,75%) - до 33414,17 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Travelers Cos. и Caterpillar, подешевевшие соответственно на 2,5% и 2,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 36,6 пункта (на 0,85%) и составило 4278 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 128,13 пункта (на 0,96%) - до 13186,18 пункта.