ВКС РФ нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли авиаудары по объектам террористов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить в субботу.

"В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов, ВКС России нанесено три авиационных удара по трем объектам незаконных вооруженных формирований в районах Дуайр-эль-Акрад и Кбана", - заявил он.

"Поражено два подземных укрытия боевиков, один подземный склад с боеприпасами", - сообщил Кулить.

Кроме того, по его словам, авиация антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил контр-адмирал.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Rafale" и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - добавил он.