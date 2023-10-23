Фондовый рынок США снизился по итогам недели

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам недели.

Давление на рынок оказали "ястребиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также усиление геополитической напряженности, способствовавшее подъему цен на нефть.

Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 1,6%, S&P 500 - 2,4%, Nasdaq Composite - 3,2%.

Негативным фактором для рынка акций на прошлой неделе также стал рост процентных ставок казначейских облигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в пятницу на 6 базисных пунктов (б.п.), однако по итогам недели она выросла почти на 30 б.п., отмечает Market Watch. Доходность этих бумаг служит ориентиром для ставок по кредитам, и повышение стоимости заимствования является фактором, сдерживающим экономический рост.

Пауэлл, выступивший 19 октября в Экономическом клубе Нью-Йорка, дал понять, что возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки американским ЦБ не исключена.

"Мы внимательно относимся к последним данным, показывающим устойчивость экономического роста и спроса на рабочую силу в США, - сказал Пауэлл в своем выступлении. - Дополнительные свидетельства стабильного роста выше тренда или того, что напряженность на рынке труда больше не ослабевает, могут поставить под угрозу дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией и послужить основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Пауэлл отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском того, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Лоретта Местер заявила в пятницу, что склоняется к необходимости еще одного повышения ставки Федрезервом в этом году - до 5,5-5,75%.

Она отметила, однако, что вне зависимости от того, будет ли ставка поднята еще раз, ФРС "приближается к завершению" цикла ужесточения политики.

Теперь руководители американского ЦБ прекращают комментировать денежно-кредитную политику до следующего заседания ФРС (31 октября - 1 ноября).

Акции American Express Co. (AmEx), одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, подешевели на 5,4% по итогам торгов в пятницу, несмотря на сильную отчетность компании за третий квартал. AmEx зафиксировала рекордные выручку и чистую прибыль на акцию (EPS) в минувшем квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Стоимость бумаг Regions Financial упала на 12,4%. Чистая прибыль банка в третьем квартале снизилась на 14% и оказалась хуже консенсус-прогноза аналитиков.

Капитализация нефтесервисной компании SLB (ранее Schlumberger) опустилась на 2,9%. SLB увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале на 24%, выручку - на 11%. Выручка, однако, оказалась немного ниже ожиданий экспертов.

Цена акций Hewlett Packard Enterprise, прогнозы которой на предстоящий финансовый год не оправдали ожидания аналитиков, упала на 6,6%.

Бумаги Autoliv Inc. подорожали 7% благодаря позитивной отчетности производителя систем безопасности для автомобилей за третий квартал и улучшению компанией годового прогноза выручки.

Стоимость бумаг SolarEdge Technologies, ухудшившей прогноз выручки в третьем квартале из-за снижения спроса в Европе, рухнула на 27%.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в пятницу упал на 286,89 пункта (0,86%) и составил 33127,28 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 53,84 пункта (1,26%) - до 4224,16 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 202,37 пункта (1,53%) и составил 12983,81 пункта.