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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году увеличился на 23%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составил $1,695 трлн, увеличившись на $320 млрд (23%) по сравнению с предыдущим фингодом, сообщило министерство финансов страны.

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В 2022 фингоду отрицательное сальдо бюджета США составило $1,375 трлн.

Доходы бюджета в 2023 фингоду снизились на 9%, до $4,439 трлн. Поступления по налогу на доходы физлиц упали на 17%, составив $2,176 трлн.

Расходы бюджета США уменьшились на 2% - до $6,134 трлн. Выплаты процентов по гособлигациям увеличились на 23%, до $879,3 млрд.

В сентябре дефицит бюджета составил $171 млрд против $430 млрд годом ранее. Доходы бюджета равнялись $467 млрд, расходы - $638 млрд.

Как отмечают в Минфине, более крупный, чем в 2023 фингоду, дефицит бюджета США фиксировался лишь дважды - в ковидные 2020 и 2021 гг.

С профицитом бюджет США последний раз был сведен в 2001 фингоду.

США Министерство финансов США
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