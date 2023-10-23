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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

ФРС предупредила о рисках для глобальной финансовой системы из-за геополитики

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рост геополитической напряженности создает угрозу для глобальных рынков и финансовой системы, говорится в отчете о финансовой стабильности (Financial Stability Report) Федеральной резервной системы США.

Ситуация на Ближнем Востоке и на Украине "несет в себе серьезные риски для глобальной экономической активности, в том числе, риск устойчивых сбоев в торговле продуктами питания, энергоносителями и сырьевыми товарами", говорится в отчете.

"Эскалация этих конфликтов или обострение других геополитических кризисов может привести к ослаблению экономической активности и усилению инфляции по всему миру, особенно в случае продолжительных сбоев в цепочках поставок и производстве", - отмечают в ФРС.

Глобальная финансовая система может пострадать в результате снижения аппетита к риску, падения стоимости активов, а также потерь, которые понесут компании и инвесторы, в том числе, в США.

Среди других факторов, которые могут нести риски для глобальной финансовой системы, Федрезерв отмечает устойчивую инфляцию в США и других развитых странах, а также дальнейшее замедление экономического роста в Китае.

В отчете говорится, что банковская система США в целом остается сильной, а заимствования потребителей и бизнеса - устойчивыми, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики.

Федрезерв также отмечает, что с момента предыдущего отчета, опубликованного в мае, фондовый рынок США вырос умеренно, а доходности US Treasuries - существенно. При этом ликвидность рынка казначейских облигаций остается ниже среднего уровня за долгосрочный период, что говорит об осторожности инвесторов.

ФРС публикует отчет о финансовой стабильности дважды в год.

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