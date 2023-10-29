Канал "Аль-Джазира" сообщил о перебоях со связью в секторе Газа

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Линии связи в секторе Газа после недавнего отключения Израилем восстановлены не полностью, к настоящему моменту они работают слабо и с перебоями, передает в воскресенье телеканал "Аль-Джазира".

По данным корреспондента телеканала, сигнал сотовой связи слабый, мобильные телефоны плохо работают. Стабильная связь осуществляется только по стационарным телефонам.

Он отметил, что во время отключения связи люди в секторе Газа не могли связаться с экстренными службами и со своими родственниками в других частях анклава.

Ранее на этой неделе ближневосточные СМИ со ссылкой на ХАМАС сообщили, что Израиль отключил интернет и телефонную связь на территории анклава. В ночь на воскресенье компания Paltel Group, предоставляющая услуги связи в секторе Газа, сообщила, что коммуникации спустя 36 часов постепенно начали восстанавливаться.