Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Рост розничных продаж в Японии в сентябре замедлился до 5,8%, хуже прогноза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста розничных продаж в Японии в сентябре замедлились до 5,8% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

В августе показатель увеличился на 7%, и аналитики в среднем ожидали замедления до 5,9%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Японии растут уже 19 месяцев подряд.

В том числе продажи автомобилей повысились на 7%, продуктов питания и напитков - на 7,5%.

В помесячном исчислении розничные продажи в сентябре сократились на 0,1% после роста на 0,2% в августе.

Промпроизводство в Японии в прошлом месяце увеличилось на 0,2% относительно августа, по предварительным данным. В том числе выпуск автотранспорта вырос на 6% после снижения на 3,9% месяцем ранее.

В годовом выражении промпроизводство в сентябре упало на 4,6%.

Число домов, строительство которых было начато в стране в прошлом месяце, упало на 6,8% относительно того же месяца 2022 года. Эксперты прогнозировали сокращение на 4,7%.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 31 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу операции в Газе

Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу операции в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Палата представителей США обнародовала законопроект о помощи Израилю на $14 млрд

Израильские истребители нанесли удар по позициям ВС Сирии в провинции Деръа

Израильские истребители нанесли удар по позициям ВС Сирии в провинции Деръа

Во Франции миллиардера из РФ взяли под стражу по подозрению в махинациях

Во Франции миллиардера из РФ взяли под стражу по подозрению в махинациях

Что произошло за день: понедельник, 30 октября

В Нарве уволили 10 полицейских, плохо знающих эстонский язык

Словакия усиливает контроль на границе с Венгрией

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти ЕС не связывают с санкциями повышение Болгарией тарифа на транзит газа РФ

Власти ЕС не связывают с санкциями повышение Болгарией тарифа на транзит газа РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });