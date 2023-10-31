Рост розничных продаж в Японии в сентябре замедлился до 5,8%, хуже прогноза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста розничных продаж в Японии в сентябре замедлились до 5,8% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

В августе показатель увеличился на 7%, и аналитики в среднем ожидали замедления до 5,9%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Японии растут уже 19 месяцев подряд.

В том числе продажи автомобилей повысились на 7%, продуктов питания и напитков - на 7,5%.

В помесячном исчислении розничные продажи в сентябре сократились на 0,1% после роста на 0,2% в августе.

Промпроизводство в Японии в прошлом месяце увеличилось на 0,2% относительно августа, по предварительным данным. В том числе выпуск автотранспорта вырос на 6% после снижения на 3,9% месяцем ранее.

В годовом выражении промпроизводство в сентябре упало на 4,6%.

Число домов, строительство которых было начато в стране в прошлом месяце, упало на 6,8% относительно того же месяца 2022 года. Эксперты прогнозировали сокращение на 4,7%.