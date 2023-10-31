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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

BP в III квартале сократила прибыль в 2,5 раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Британская BP Plc в третьем квартале года сократила прибыль в 2,5 раза в годовом выражении из-за снижения отпускных цен на энергоносители.

Как сообщается в пресс-релизе, скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в июле-сентябре составила $3,29 млрд по сравнению с $2,6 млрд в предыдущие три месяца и $8,15 млрд за аналогичный период прошлого года.

Показатель оказался значительно хуже консенсус-прогноза аналитиков, представленного самой ВР и составлявшего $4,01 млрд.

Чистая прибыль нефтепроизводителя составила $4,86 млрд против убытка в размере $2,16 млрд в третьем квартале 2022 года. Во втором квартале этого года компания получила чистую прибыль в размере $1,79 млрд.

BP объявила квартальные дивиденды на уровне 7,27 цента на акцию. Кроме того, в третьем квартале нефтепроизводитель выкупил свои акции на $2 млрд. До объявления результатов за четвертый квартал компания намерена запустить программу выкупа акций на сумму $1,5 млрд.

Чистый долг компании за минувший квартал уменьшился на $1,3 млрд до $22,3 млрд.

Добыча углеводородов в январе-сентябре выросла на 2,7% относительно того же периода прошлого года и достигла 2,31 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя цена реализации понизилась до $47,28 за б.н.э. по сравнению с $74,08 за б.н.э. годом ранее.

С начала текущего года капитализация BP увеличилась на 11% до 89,9 млрд фунтов, в то время как фондовый индекс FTSE 100 опустился почти на 1,7%.

BP
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