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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Парламент Черногории утвердил новое правительство

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Парламент Черногории во вторник назначил новое правительство, главой которого стал лидер партии "Европа сейчас!" Милойко Спаич, сообщает Associated Press.

"Парламент одобрил новый кабинет министров: 46 голосов "за" и 19 – "против" по итогам заседания, которое продлилось всю ночь на вторник", - передает агентство.

Всего в парламенте Черногории 81 депутат, но не все присутствовали на голосовании.

"Мы надеемся разблокировать пути европейской интеграции и стать следующим членом Европейского союза", - заявил Спаич по итогам голосования.

Правительство сформировано после нескольких месяцев политических споров, последовавших за досрочными парламентскими выборами, состоявшимися в Черногории 11 июня текущего года. В результате выборов наибольшее число голосов набрала проевропейская партия "Европа сейчас!".

Однако партия получила лишь 24 из 81 места в парламенте, чего было недостаточно для самостоятельного формирования правительства.

Тогда "Европа сейчас!" заручилась поддержкой антизападных групп, условием помощи которых было назначение одного из их лидеров, Андрии Мандича, спикером парламента.

Мандич неоднократно призывал к налаживанию тесных связей с Россией и отказу от проевропейской ориентации, а также выступал с критикой вступления Черногории в НАТО.

Черногория
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