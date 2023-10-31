Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ВВП Гонконга в III квартале вырос максимальными темпами с конца 2021 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ВВП Гонконга в третьем квартале 2023 года вырос на 4,1% в годовом выражении – максимальными темпами с октября-декабря 2021 года. Об этом говорится в отчете статистического управления Гонконга, представившего предварительные данные.

Повышение ВВП ускорилось по сравнению с 1,5% в предыдущем квартале.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал более существенный рост в третьем квартале – на 5,2%.

Объем ВВП Гонконга в июле-сентябре увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом при ожидавшемся экспертами повышении на 1,4%. Во втором квартале ВВП упал на 1,3% в поквартальном выражении.

Потребительские расходы в Гонконге в третьем квартале выросли на 6,5%, государственные – снизились на 4,5%, инвестиции в основной капитал подскочили на 18,2%.

Экспорт услуг взлетел на 24%, импорт услуг – на 28,5%. В то же время экспорт товаров снизился на 8,6%, импорт – на 6%.

"Приток туристов и частное потребление продолжат поддерживать экономический рост Гонконга до конца текущего года", - говорится в сообщении статуправления.

Гонконг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за ситуации с БелАЭС

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за ситуации с БелАЭС

Что случилось этой ночью: вторник, 31 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу операции в Газе

Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу операции в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Палата представителей США обнародовала законопроект о помощи Израилю на $14 млрд

Израильские истребители нанесли удар по позициям ВС Сирии в провинции Деръа

Израильские истребители нанесли удар по позициям ВС Сирии в провинции Деръа

Во Франции миллиардера из РФ взяли под стражу по подозрению в махинациях

Во Франции миллиардера из РФ взяли под стражу по подозрению в махинациях

Что произошло за день: понедельник, 30 октября

В Нарве уволили 10 полицейских, плохо знающих эстонский язык

Словакия усиливает контроль на границе с Венгрией

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });