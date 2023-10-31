ВВП Гонконга в III квартале вырос максимальными темпами с конца 2021 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ВВП Гонконга в третьем квартале 2023 года вырос на 4,1% в годовом выражении – максимальными темпами с октября-декабря 2021 года. Об этом говорится в отчете статистического управления Гонконга, представившего предварительные данные.

Повышение ВВП ускорилось по сравнению с 1,5% в предыдущем квартале.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал более существенный рост в третьем квартале – на 5,2%.

Объем ВВП Гонконга в июле-сентябре увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом при ожидавшемся экспертами повышении на 1,4%. Во втором квартале ВВП упал на 1,3% в поквартальном выражении.

Потребительские расходы в Гонконге в третьем квартале выросли на 6,5%, государственные – снизились на 4,5%, инвестиции в основной капитал подскочили на 18,2%.

Экспорт услуг взлетел на 24%, импорт услуг – на 28,5%. В то же время экспорт товаров снизился на 8,6%, импорт – на 6%.

"Приток туристов и частное потребление продолжат поддерживать экономический рост Гонконга до конца текущего года", - говорится в сообщении статуправления.