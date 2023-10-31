Индекс потребдоверия в США в октябре упал до 102,6 пункта, но превысил прогноз

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 102,6 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Месяцем ранее показатель находился на уровне 104,3 пункта, согласно пересмотренным данным.

Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 100 пунктов с объявленного ранее сентябрьского уровня в 103 пункта, отмечает Trading Economics.

Подындекс потребительских ожиданий в октябре опустился до 75,6 пункта с 76,5 пункта в предыдущем месяце, индикатор отношения потребителей к текущей финансовой ситуации - до 143,1 пункта со 146,2 пункта в сентябре.

Главный экономист Conference Board Дана Питерсон пояснила, что потребителей по-прежнему тревожит рост цен в целом и цен на продукты питания, на бензин. Также на фоне ситуации на Ближнем Востоке усилились опасения, связанные с вооруженными конфликтами.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в августе вырос на максимальные за семь месяцев 2,2% в годовом выражении.

Относительно июля жилье подорожало на 0,4%. Данный показатель растет уже семь месяцев подряд.