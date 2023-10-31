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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб

Ликвидировано до 10 боевиков

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районах населенных пунктов Инкзик и Кансафра провинции Идлиб поражены два подземных укрытия и склад с комплектующими для беспилотных летательных аппаратов. Ликвидировано до 10 боевиков", - сообщил Кулить на брифинге во вторник.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел.

"В результате артиллерийского удара со стороны незаконных вооруженных формирований из района населенного пункта Афес провинции Алеппо по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Аббад, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал контр-адмирал.

Он сообщил также, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает полеты с нарушением воздушного пространства Сирии.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 15 нарушений двумя парами истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, заявил контр-адмирал.

ВКС РФ Алеппо Идлиб Вадим Кулить
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