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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

"Хезболла" сообщила о сбитом над Ливаном израильском беспилотнике

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" сообщило, что сбило израильский беспилотник, летевший над территорией южного Ливана.

Как следует из сообщения, беспилотник был сбит ракетой класса "земля-воздух" на "фоне обострения трансграничных боевых действий" в связи с продолжающимся конфликтом в Газе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила пуск ракеты по беспилотнику, который по ее данным, "не получил никаких повреждений".

В ответ ЦАХАЛ "нанес удар по террористической ячейке, выпустившей ракету, и по стартовой площадке", добавилаа пресс-служба.

Кроме того, было зафиксировано несколько пусков ракет из Ливана в направлении района Хар-Дов и горы Хермон на севере Израиля. Они упали на открытой местности. Артиллерия ЦАХАЛ в ответ нанесла удар по источнику пусков.

В то же время, как сообщил телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на заявление ХАМАС, хамасовцы нанесли удар по израильским танкам и бульдозерам на севере Газы.

"Бригады аль-Кассама" заявили, что атаковали по меньшей мере два израильских танка и бульдозеры в северо-западном районе сектора Газа.

Ранее телеканал сообщил об "ожесточенных столкновениях" между палестинскими боевиками и израильскими силами на северо-западе города Газа.

Также сообщалось о массированной израильской бомбардировке этого района перед рассветом в четверг.

Хезболла Ливан Израиль ЦАХАЛ
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