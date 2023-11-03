Лукашенко уверен, что Белоруссия восстановит отношения с Литвой и Польшей

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в восстановлении отношений с соседними Литвой и Польшей.

"Я в этом абсолютно не сомневаюсь. И Литва - мы восстановим отношения, и Польша - они никуда не денутся", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу во время посещения площадки Белорусской АЭС в Островце, его цитирует госагентство БелТА.

"Основной принцип - соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю: соседи от бога, их не выбирают. Бывают разногласия, ссоры и так далее - это преходящее время. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда и в советские времена", - подчеркнул он.