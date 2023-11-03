Цены на нефть завершают неделю резким снижением

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю резким снижением.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивать перспективы спроса на нефть и ее предложения.

Разрастания конфликта на Ближнем Востоке пока не происходит, при этом сигналы ослабления экономической активности в США и Китае говорят о потенциальном ослаблении спроса на энергоносители.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали существенное охлаждение рынка труда США в октябре, а также резкое замедление темпов роста активности в сфере услуг.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 по Москве составила $85,54 за баррель, что на $1,31 (1,51%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,27 (1,54%), до $81,19 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI, подешевели более чем на 5%.

Пока нет сигналов того, что ближневосточный конфликт ограничит поставки нефти из региона, однако "недостаток предложения на рынке сохраняется, и пока рано полностью исключать из цены премию за геополитический риск", отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Барбара Ламбрехт, слова которой приводит Market Watch.