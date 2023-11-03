Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Канадская Davie купила финскую судоверфь Helsinki Shipyard, входившую ранее в ОСК

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Канадская судостроительная компания Davie закрыла сделку по приобретению активов финской верфи Helsinki Shipyard Oy (HSO).

Детали соглашения являются конфиденциальными, говорится в сообщении Davie.

Помимо собственных средств Davie, в сделке были задействована господдержка: 77 млн евро в виде инвестиций в акционерный капитал и кредита предоставили власти Квебека.

Верфь была основана в 1865 году под названием Helsingfors Skeppsdocka, она специализируется на строительстве ледоколов, многофункциональных судов с повышенным ледовым классом. В 2014 году верфь вошла в состав "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), а в 2019 году ее купила кипрская Algador Holdings Ltd (принадлежит Ришату Багаутдинову).

Имя продавца в сообщении Davie не раскрывается. "Объявленная сегодня сделка заключалась в покупке активов Helsinki Shipyard Oy. Продавцом выступила финская компания Helsinki Shipyard Oy, а не Algador Holdings", - заявили "Интерфаксу" в Davie.

Davie Helsinki Shipyard ОСК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 3 ноября

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy
Обострение палестино-израильского конфликта

Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

В Ереване не обсуждают выход Армении из ОДКБ

В Ереване не обсуждают выход Армении из ОДКБ

В Риге демонтировали памятник советскому ученому Келдышу

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Грушко заявил, что при закрытии Балтийского моря для РФ оно закроется и для НАТО

Грушко заявил, что при закрытии Балтийского моря для РФ оно закроется и для НАТО

Что случилось этой ночью: пятница, 3 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });