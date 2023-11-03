Канадская Davie купила финскую судоверфь Helsinki Shipyard, входившую ранее в ОСК

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Канадская судостроительная компания Davie закрыла сделку по приобретению активов финской верфи Helsinki Shipyard Oy (HSO).

Детали соглашения являются конфиденциальными, говорится в сообщении Davie.

Помимо собственных средств Davie, в сделке были задействована господдержка: 77 млн евро в виде инвестиций в акционерный капитал и кредита предоставили власти Квебека.

Верфь была основана в 1865 году под названием Helsingfors Skeppsdocka, она специализируется на строительстве ледоколов, многофункциональных судов с повышенным ледовым классом. В 2014 году верфь вошла в состав "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), а в 2019 году ее купила кипрская Algador Holdings Ltd (принадлежит Ришату Багаутдинову).

Имя продавца в сообщении Davie не раскрывается. "Объявленная сегодня сделка заключалась в покупке активов Helsinki Shipyard Oy. Продавцом выступила финская компания Helsinki Shipyard Oy, а не Algador Holdings", - заявили "Интерфаксу" в Davie.