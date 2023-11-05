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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами на аэродроме Днепр

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Склад с боеприпасами воздушных сил Украины уничтожен на аэродроме Днепр, в Полтавской области - авиационная техника противника, находившаяся на стоянках, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины. На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун"".

"Кроме того, уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской народной республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой народной республики, Энергодар и Токмак Запорожской области", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 525 самолетов, 254 вертолета, 8 646 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 205 танков и других боевых бронированных машин, 1 182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 986 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 005 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Днепр Игорь Конашенков Украина Минобороны
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