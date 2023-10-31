Объекты США в Сирии и Ираке с 17 октября были атакованы 24 раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американские объекты в Сирии и Ираке за последние две недели подвергались атакам 24 раза, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, с 17 октября атаки были нанесены в основном ракетами и беспилотными летательными аппаратами по 15 американским объектам в Ираке и девяти в Сирии.

Пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер заявил в прошлый вторник, что группировки, совершающие нападения, поддерживаются Ираном и его Корпусом стражей исламской революции.

"Мы всегда оставляем за собой право защищать себя, и мы никогда не будем колебаться в принятии мер, когда это необходимо, для защиты наших сил и наших интересов за рубежом", - сказал он.

В понедельник высокопоставленный представитель министерства обороны заявил: "Целью Ирана в течение длительного времени было добиться вывода американских военных из региона. (...) Мы очень ясно дали понять, чего мы хотим, а именно, чтобы высшее руководство Ирана дало указание своим доверенным лицам и ополченцам отступить и прекратить эти нападения. И мы подкрепили это применением силы".

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября позиции войск США в Сирии и Ираке неоднократно подвергались ударам с использованием беспилотников и ракет.

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена "нанесли удары в целях самообороны по двум объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей Исламской революции Ирана и связанными с ним группировками". Он добавил, что эти удары не связаны с продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС.

Затем Байден заявлял конгрессу, что нанесенные США удары по объектам в Сирии "соответствуют международному праву и уставу ООН".