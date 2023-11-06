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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Израильский город на границе с Ливаном подвергся ракетным обстрелам

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Город Кирьят-Шмона в Северном округе Израиля недалеко от границы с Ливаном подвергся двум ракетным обстрелам в воскресенье вечером, сообщает в понедельник издание Times of Israel со ссылкой на городской муниципалитет.

В публикации говорится, что "более половины из 13 выпущенных ракет попали в районы внутри города, три ракеты - в жилые дома".

"Зданиям нанесен серьезный ущерб", в большей части города отключено электричество из-за повреждения линии электропередачи, отмечает муниципалитет.

При этом газета пишет, что в результате ударов никто не пострадал. По ее информации, город был в основном эвакуирован.

Начальник генштаба амии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви, выступая перед северным командованием ЦАХАЛ, заявил: "У нас есть четкая цель значительно улучшить ситуацию в области безопасности на границах, не только в секторе Газа. Мы очень хорошо понимаем ситуацию и много слышим о чувствах жителей севера".

"Мы готовы нанести удар на севере в любой момент. Мы понимаем, что это может произойти", - подчеркнул он.

Накануне официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ответ на несколько ракетных пуков с территории Ливана в набавлении Израиля заявил журналистам, что Израиль не позволит "террористам "Хезболлы" использовать население Южного Ливана в качестве живого щита".

"Мы нанесем удар точно по тому месту, откуда по нам будут произведены атаки. Мы продолжим реагировать и нанесем немедленный удар. Мы хорошо подготовлены на севере как к нападению, так и к обороне", - сказал он.

Израиль Кирьят-Шмона Ливан
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