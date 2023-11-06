Иракская группировка утверждает, что обстреляла четыре базы США в Ираке и Сирии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Шиитская военизированная группировка "Исламское сопротивление в Ираке" в понедельник заявила о нанесении ударов по четырем военным базам США в Ираке и Сирии, сообщает иранское агентство "Мехр".

"Сегодня утром наши бойцы нанесли удары по базе Айн аль-Асад, расположенной на западе Ирака, оккупационной базе близ аэропорта Эрбиль на севере Ирака, базам Телль-Бейдар на севере Сирии и Эт-Танф на юге Сирии", - говорится в заявлении группировки.

После нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября позиции войск США в Сирии и Ираке неоднократно подвергались ударам с использованием беспилотников и ракет.