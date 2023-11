Индексы США выросли в понедельник

Сотрудник Нью-Йоркской финансовой биржи Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам в понедельник, инвесторы оценивали новости компаний.

При этом трейдеры по-прежнему полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила подъем процентных ставок, пишет Trading Economics.

Инфляция в Штатах замедлится до целевого показателя Федрезерва в следующие 8-10 месяцев, считает президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. При этом ставка американского ЦБ на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых достаточно высока, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию, заявил Бостик в интервью Bloomberg Television.

Член совета управляющих ФРС Лиза Кук в понедельник отметила, что американские банки, бизнес и население находятся в достаточно хорошем финансовом положении. "На мой взгляд, наш финансовая система гораздо устойчивее, чем в середине 2000-х", - заявила она в ходе выступления в Университете Дьюка.

Вместе с тем руководство центробанка внимательно отслеживает признаки стресса в финансовой системе, добавила Кук.

На этой неделе рынок ждет новых выступлений представителей ФРС, включая ее председателя Джерома Пауэлла, а также квартальных отчетов Uber Technologies, Carlyle, KKR, Walt Disney Co. и MGM Resorts.

Акции оператора клубных курортов Bluegreen Vacations взлетели в цене более чем вдвое - на 106,8% - по итогам сессии в понедельник на новости о покупке этой компании конкурирующей Hilton Grand Vacations примерно за $1,5 млрд с учетом долга.

Капитализация American International Group (AIG) увеличилась на 0,3% после ее сообщения о планах продажи 50 млн акций своего публичного подразделения в сфере пенсионного страхования Corebridge Financial по неназванной фиксированной стоимости. Бумаги Corebridge, которую AIG продолжит деконсолидировать в этом году, подешевели на 2,9% - до $20,48 за штуку.

Энергетическая NRG Energy анонсировала программу ускоренного выкупа акций (accelerated stock repurchase, ASR) на $950 млн. Ее бумаги подорожали на 1,6%.

Производитель кормов для домашних животных Freshpet Inc. в третьем квартале получил убыток меньше ожиданий и повысил годовой прогноз выручки. Его рыночная стоимость подскочила на 17%.

Акции Starbucks Corp. прибавили в цене 1,3%, хотя крупнейшая в мире сеть кофеен с 1 января повысит почасовую оплату труда розничных партнеров (сотрудников) в США минимум на 3%. В среднем компания платит около $17,5 в час.

Бумаги Disney, напротив, потеряли в стоимости 1,2%, PepsiCo - 0,1% после новостей о том, что главным финансовым директором медиакомпании станет CFO производителя безалкогольных напитков Хью Джонстон, покидающий его 30 ноября после 34 лет работы.

Рыночная капитализация Citigroup Inc. понизилась на 0,5%. При этом телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что руководители банка обсуждают с консультантами возможность сокращения не менее 10% персонала на нескольких крупных направлениях бизнеса, а среди топ-менеджеров доля увольнений может превысить эту планку.

Производитель продуктов питания Tyson Foods сообщил об отзыве около 30 тыс. фунтов (13,6 тыс. кг) куриных наггетсов, выпускаемых под маркой Fun Nuggets, после жалоб потребителей на наличие металлических фрагментов в этой продукции. Рыночная стоимость Tyson опустилась на 1%.

Бумаги провайдера спутникового телевидения Dish Network рухнули в цене на 37,4%. Компания в третьем квартале неожиданно получила чистый убыток в размере $139 млн, или 26 центов на акцию, против прибыли в $412 млн, или 65 центов на акцию, годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль в 11 центов на акцию.

Капитализация онлайн-ритейлера Beyond Inc. (бывший Overstock.com) уменьшилась на 3,5% после новостей об уходе CEO Джонатана Джонсона, которого на временной основе заменит президент компании Дэвид Нильсен. Летом платформа изменила свое коммерческое наименование на Bed Bath & Beyond, взяв название приобретенной ею незадолго до этого обанкротившейся сети магазинов.

Бумаги медиахолдинга Paramount Global потеряли в стоимости 7,8% после того, как BofA Securities снизила их рейтинг сразу на две ступени - до "ниже рынка" с "покупать" - и прогнозную цену до $9 с $32 из-за отсутствия перспектив скорой продажи некоторых активов.

Цена акций производителя лития Albemarle и израильской SolarEdge Technologies, выпускающей оборудование для производства солнечной энергии, снизилась на 6,7% и 5,1% соответственно. Ведущие банки также ухудшили рекомендации для них.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник вырос на 0,1% и составил 34095,86 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 0,18% - до 4365,98 пункта. Оба индикатора завершили в плюсе шестую сессию кряду.

Между тем Nasdaq Composite увеличился на 0,3% и составил 13518,78 пункта. Индекс растет уже семь сессий подряд.