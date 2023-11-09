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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

В МЧС РФ надеются, что Вьетнам поучаствует в учениях "Безопасная Арктика-2025"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков пригласил коллег из Вьетнама принять участие в международных учениях "Безопасная Арктика-2025".

Куренков озвучил предложение во время рабочей встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом в четверг, передает корреспондент "Интерфакса".

"Предлагаю в дальнейшей перспективе рассмотреть возможность вашего участия и в международных учениях "Безопасная Арктика-2025", - сказал российский министр.

Кроме того, Куренков предложил То Ламу рассмотреть участие вьетнамских специалистов, проходящих обучение в заведениях МЧС РФ, в международном салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2024".

"Будем рады видеть вьетнамских друзей среди участников первых международных соревнований мастерства пожарных, которые состоятся "на полях" международного салона", - добавил он.

Также глава МЧС РФ заявил, что считает возможным расширение сотрудничества в образовательной сфере.

"В этой связи предлагаю вам предусмотреть в следующем году визит делегации министерства общественной безопасности и Ханойского института пожарной безопасности в Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС РФ с целью ознакомления с его материально-технической базой и организацией образовательного процесса", - сказал он.

По его словам, Вьетнам проявляет заинтересованность в развитии перевозок по Северному морскому пути в целях развития собственной экономики, что лишь поспособствует обмену опытом между странами.

С 9 по 10 ноября Куренков находится с рабочим визитом во Вьетнаме.

МЧС РФ Александр Куренков Вьетнам Безопасная Арктика-2025
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