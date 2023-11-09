Путин и президент Казахстана обсудили военно-техническое сотрудничество

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым военно-техническое сотрудничество двух стран.

"Говорили с Касым-Жомарт Кемелевичем (Токаевым) и об укреплении военного, военно-технического сотрудничества", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров глав двух стран.

Путин напомнил, что Россия помогает Казахстану в подготовке военных кадров и специалистов других силовых ведомств, а также наладила лицензионное производство и сервисное обслуживание российской военной техники