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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Путин подчеркнул важность работы МВД в новых регионах РФ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Эффективная работа сотрудников МВД в новых регионах России должна внести значимый вклад в налаживание нормальной жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

"Особенно важна ваша эффективная работа в новых субъектах Федерации: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Помощь сотрудников МВД людям, участие в решении их юридических, социальных и иных проблем здесь бывают просто незаменимыми. Наши граждане видят в вас свою защиту и опору. И ваш долг - сделать всё необходимое, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости, тем самым внести значимый, весомый вклад в налаживание нормальной жизни на освобождённых землях", - сказал Путин в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент заявил, что сотрудникам МВД "более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям: пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жёстко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления".

МВД Донецкая Народная Республика Луганская Народная Республика
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