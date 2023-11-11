Кибератака затронула всех перевозчиков в сфере общественного транспорта Эстонии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Отвечающая за работу приложений для покупки билетов на общественный транспорт в Эстонии компания Ridango в пятницу вечером сообщила, что в результате кибератаки нарушена доступность услуг по продаже билетов на общественный транспорт, что затронуло всех перевозчиков на территории Эстонии, сообщает агентство BNS.

Агентство ссылается на rus.postimees, отмечая, что с вечера пятницы компания Ridango подверглась серии кибератак типа Distributed Denial-of-Service (DDoS), которые привели к нарушению доступности сервисов.

"В результате кибератаки могут быть нарушены следующие услуги: покупка и загрузка билетов в интернете; зачисление денег на "Зеленую карту"; отправка билетов по электронной почте; отображение расписания", - говорится в сообщении.

Для получения самой актуальной информации о рейсах клиентам и пассажирам следует обращаться непосредственно к перевозчику, обслуживающему необходимую линию.

Эстонская компания AS Ridango, специализирующаяся на технологиях для обслуживания общественного транспорта, была основана в 2009 году и занимается разработкой систем продажи билетов на общественный транспорт, систем реального времени и систем оплаты. В Эстонии клиентами компании являются железнодорожная компания Elron, Таллиннский транспортный департамент, город Тарту, Пярнуский центр общественного транспорта.