Саудовская Аравия проведет в субботу саммит по ситуации в секторе Газа

Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в связи с ситуацией в секторе Газа проведет внеочередной исламско-арабский саммит в Эр-Рияде в субботу, сообщило министерство иностранных дел королевства.

"Совместный исламско-арабский саммит проводится в ответ на исключительные обстоятельства, происходящие в Газе", - заявили в МИД.

В пятницу израильские танки окружили больницу Аль-Наср в Газе. Ее директор Мустафа аль-Калут, отметил, что медицинское учреждение подверглось бомбардировке. По его словам, лечебница "полностью окружена", что делает невозможным эвакуацию персонала, больных и укрывающихся там мирных жителей. Сообщение директора поступило после того, как удары были нанесены по меньшей мере по двум другим больницам на севере Газы, пишут СМИ.

В частности, бомбардировке подверглась больница аль-Шифа в городе Газа. Представитель Всемирной организации здравоохранения подтвердил в пятницу, что медучреждение "подвергается бомбардировке".

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал нападение на больницу аль-Шифа "ужасающим".

В то же время, израильские военные заявили, что причиной удара стал снаряд, "выпущенный террористическими организациями" внутри анклава. Представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт сказал, что целью атаки были "войска ЦАХАЛА, действующие поблизости".

По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, по состоянию на 4 ноября по меньшей мере 45% жилья в Газе было разрушено или повреждено, и около 200 тыс человек остались без крова. С 11 октября в северной части сектора нет ни электричества, ни топлива. На единственной электростанции анклава закончилось топливо, установка по опреснению морской воды также не работает.

"На данном этапе силы действуют глубоко в городе Газа, беря под контроль опорные пункты ХАМАС и борясь с террористами", - сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Прошлой ночью мы действовали в Ливане, Сирии, Иудее и Самарии, Газе, а также прибыли в район Красного моря. Наши враги пытаются отвлечь нас от сосредоточения внимания на Газе, где находятся наши похищенные, где находится ХАМАС, который нам нужно ликвидировать. Мы по-прежнему сосредоточены на этой миссии", - сообщил он.

При этом СМИ обращают внимание на изменение риторики американской администрации по поводу событий в секторе Газа. В течение нескольких недель Белый дом решительно поддерживал наступление Израиля, но растущее число погибших в осажденном анклаве, массовые пропалестинские протесты по всему миру, судя по всему, оказали давление на позицию США.

"Слишком много палестинцев было убито. Слишком многие пострадали за последние недели", - заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить причинение им вреда и максимально увеличить оказываемую им помощь. С этой целью мы продолжим обсуждать с Израилем конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения этих целей", - добавил глава госдепа США.