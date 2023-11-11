Палестино-израильский конфликт: сколько времени займет путь от катастрофы к статус-кво?

Эксперт ИМЭМО РАН Николай Кожанов рассказал о своих прогнозах развития ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Прошло немногим больше месяца с начала палестино-израильского противостояния. Напряжение нарастает, но активного вмешательства других государств пока не наблюдается. Что будет дальше? Об этом наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует со старшим научным сотрудником Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова Николаем Кожановым.

Палестино-израильский конфликт может растянуться на год

Кожанов: Да, напряжение на Ближнем Востоке нарастает. Однако, насколько сейчас ясно, во всем регионе Ближнего Востока большой войны никто не хочет. Скорее всего, речь идет о том, чтобы вернуть израильско-палестинские отношения к своим традиционным "разборкам" между двумя сторонами. Конечно, психологическое давление на Израиль сторонники палестинцев будут оказывать и дальше. Но при этом "на арабской улице" явно наблюдается стремление замкнуть конфликт на отношения между двумя сторонами.

Короче говоря, влезать напрямую в конфликт с Израилем никто не хочет. С одной стороны, это, конечно, хорошо, так как это значит, что текущие интеграционные процессы, процессы замирения не разорваны, а просто поставлены на паузу. Но, с другой стороны, это означает, что, скорее всего, конфликт будет затяжным. При этом, надо понимать, что тот темп военных действий, который сейчас идет, Израиль долго выдержать не сможет. Причины тому разные, и технические, и экономические, и даже учитывая отношение к военным действиям их ближайших союзников. Например, США и те явно в шоке, от того, как ведется военная операция. Скорее всего, израильско-палестинский конфликт перейдет в некую вялотекущую фазу. И растянется, возможно, на год. Это вполне реальный срок.

Корр.: Но это сильно ударит не только по Израилю, но и по другим странам региона.

Кожанов: Естественно, что никаких глобальных проектов в регионе Восточного Средиземноморья, которые предполагают участие Израиля, разрабатываться не будут. События негативно уже ударили по энергетическому хабу в Восточном Средиземноморье. В частности, Израиль больше не поставляет газ Египту. Более того, и у самого Израиля добыча газа сокращается, так как одно из своих месторождений он вынужден был поставить на паузу.

Корр.: Помимо энергетики, под вопросом находится и широко разрекламированный премьером Нетаньяху проект транспортной магистрали "Индия-Саудовская Аравия-Израиль-Европа". А, может быть, даже надо с ним и попрощаться.

Кожанов: Я скорее сказал бы, что его осуществление оттягивается. Надо иметь в виду, что сам проект долгосрочный и не был рассчитан на немедленную реализацию. Поэтому я думаю, что к нему рано или поздно все равно вернутся по мере нормализации отношений. Если посмотрим на карту, то увидим, что он ощутимо сокращает путь из Азии в Европу, а значит в нем есть необходимость целого ряда стран.

Корр.: Да, и по сути он является мощным конкурентом не только Суэцкому каналу, но и нашему проекту "Север - Юг".

Конфликт останется горячим, но превратится в вялотекущий

Корр.: Однако, вы сказали, что все затянется на год. Что затянется, ход военных действий? Или перестрелка прекратится, а на год растянутся вялотекущие переговоры?

Кожанов: Согласно оценкам военных экспертов, на Ближнем Востоке вялотекущая перестрелка затянется на год-полтора. Это будет не замороженный конфликт, а горячий, но вялотекущий.

Возьмем более оптимистичный сценарий - конфликт растянется на несколько месяцев и перейдет в стадию переговоров и раздумий о том, как заключить мир и как организовать дальше жизнь в Газе. Но все равно возвращение к предыдущему состоянию тоже займет немалое время, по крайней мере, год-два точно. Это время в международных отношениях будет называться "периодом нестабильности" на Ближнем Востоке.

Корр.: Мне кажется, что в отношениях с Израилем у стран Ближнего Востока и, в частности, у Саудовской Аравии и даже Турции появились некоторые нюансы. Главы этих стран подчеркивают, что они ведут переговоры не с премьер-министром Израиля, а с государством. Вина, таким образом, за срыв всех переговоров возлагается на премьера Нетаньяху. По сути это может означать, что после прекращения военных действий дальнейшая судьба переговоров будет зависеть от нового правительства Израиля?

Кожанов: Должен сказать, что мгновенного возвращения к переговорам после окончания военных действий в любом случае ожидать не стоит. Все согласны с тем, что на данный момент процесс условного замирения между Саудовской Аравией и Израилем просто поставлен на паузу. Как долго она продлится - сказать невозможно, потому что надо считаться еще и с влиянием такого фактора как имидж. Если какое-либо государство региона сразу пойдет на улучшение отношений с Израилем, то, по крайней мере, на "арабской улице" его имидж резко упадет. Да и внутри страны тоже. Палестинская тема опять вернула всех к прежним временам, когда разговаривать с Израилем считалось для арабов неприличным.

И все же это не разрыв отношений, а пауза!

Корр.: А вот если бы , если бы …..!

Кожанов: Другое дело, если бы не произошли события 7 октября, то ситуация развивалась бы по-другому и палестинская тема постепенно отходила бы на второй план. Молодежь на Ближнем Востоке несильно беспокоится положением у палестинцев. Она, безусловно, остается пропалестинской, но сама тема перестала быть актуальной. И это значит, что активизация отношений с Израилем была вполне возможной и реальной.

Корр.: Возможно, это и есть еще одна из причин событий 7 октября? И теперь надолго?

Кожанов: Я думаю, что потребуется время вернуть отношения к прежней, до 7 октября, динамике, когда можно будет уже вести и переговоры с Израилем, и подписывать соглашения.

Пока можно с уверенностью сказать, что процесс нормализации отношений на Ближнем Востоке не разорван совсем, а поставлен на паузу. Но как долго будет продолжаться пауза и когда начнется процесс восстановления - скорых изменений в этом вопросе ждать не приходится. По крайней мере, это не разрыв отношений, а пауза.