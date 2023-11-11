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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:50

В Грузии двоих иностранцев задержали по подозрению в терроризме

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали в Тбилиси двух иностранных граждан, подозреваемых в террористической деятельности.

По информации службы, при обыске в съемных квартирах были обнаружены различные виды электронных средств, поддельные личные документы иностранного государства, взрывчатка, военная амуниция, электрошокер, а также флаг с символикой террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Идет расследование, сообщили в СГБ.

Грузия
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