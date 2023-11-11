В Грузии двоих иностранцев задержали по подозрению в терроризме
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали в Тбилиси двух иностранных граждан, подозреваемых в террористической деятельности.
По информации службы, при обыске в съемных квартирах были обнаружены различные виды электронных средств, поддельные личные документы иностранного государства, взрывчатка, военная амуниция, электрошокер, а также флаг с символикой террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Идет расследование, сообщили в СГБ.