США ввели санкции против связанных с РФ физлиц и структур в Балканских странах

Под санкции попали и базирующиеся в РФ компании

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон в четверг внес в санкционные списки 10 физических лиц из Балканских стран за связь с Россией и ведение там бизнеса, а также ввел санкции против 18 структур. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе Минфина США

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в список восемь физических и шесть юридических лиц в соответствии с указом президента США, касающимся Западных Балкан, и указом, связанным с Россией. В рамках скоординированных действий Госдеп США также внес двух физических и 12 юридических лиц в санкционный список по России", - говорится в документе.

Под санкции, в частности, подпали глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович, министр энергетики Сербии Петар Джокич, черногорский бизнесмен Миодраг Давидович, сербский и российский предприниматель Ненад Попович, сербский политик Миша Вацич.

Кроме того, как отмечает Минфин США, под санкциями оказались проживающий в Северной Македонии российский бизнесмен Сергей Самсоненко и его супруга Ирина.

Санкции также ввели в отношении боснийской компании "БН-Инжиниринг", которая, по мнению США, связана с поставками товаров запорожского завода "Мотор Сич" в Россию. Также в списке Минфина США значится компании Bet City International DOO Skopje (Bet City).

В санкционном списке, в частности, фигурируют и базирующиеся в РФ компании: организация по предоставлению финансовых услуг ООО "Доминион Никольский", "АБС Электротехника", ООО "Эссет Автоматизация", ОАО "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством".