МЧС РФ доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - МЧС России доставит в Египет еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"Самолет Ил-76 вылетел из Махачкалы в Арабскую Республику Египет", - говорится в сообщении.

Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

"Гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа", - отметили в ведомстве.

Это уже седьмая партия гуманитарной помощи для населения палестинского анклава.