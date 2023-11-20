Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

IDC улучшила прогноз выручки мировых чипмейкеров в 2023-2024 гг.

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Выручка мировых производителей полупроводников по итогам 2023 года составит $526,5 млрд по сравнению с ожидавшимися в сентябре $518,8 млрд, прогнозирует исследовательская фирма International Data Corporation (IDC).

Новая оценка на 12% ниже показателя за прошлый год ($598 млрд).

В следующем году выручка достигнет $632,8 млрд, в то время как прежде ожидалось $625,9 млрд, говорится в сообщении компании. То есть, в 2024 году предполагается рост на 20,2%.

Аналитики IDC полагают, что рынок США останется устойчивым с точки зрения спроса, а Китай начнет восстанавливаться ко второму полугодию 2024 года.

Также они ожидают, что рост производства полупроводников станет более заметным, поскольку длительная коррекция запасов ослабнет в двух крупнейших сегментах рынка - чипов для персональных компьютеров и смартфонов. Ожидается, что чрезмерные объемы запасов в автомобильной и промышленной отраслях вернутся к нормальному уровню во втором полугодии 2024 года, поскольку переход на электромобили продолжит стимулировать выпуск полупроводников в течение следующего десятилетия.

"Рынок полупроводников достиг дна и начал расти в поквартальном сравнении", - отмечает вице-президент IDC Марио Моралес.

IDC International Data Corporation
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В США готовы сотрудничать с новым президентом Аргентины

В США готовы сотрудничать с новым президентом Аргентины

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

Глава "дочки" GM по выпуску беспилотных автомобилей подал в отставку

Глава "дочки" GM по выпуску беспилотных автомобилей подал в отставку

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

Brent подорожала до $81,16 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 ноября

Маск сообщил, что следующий запуск Starship может состояться через 3-4 недели

Маск сообщил, что следующий запуск Starship может состояться через 3-4 недели
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС опровергли сообщения о прекращении огня

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС заявил, что в ходе операции Израиля в Газе погибли 13 тысяч человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });