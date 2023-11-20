IDC улучшила прогноз выручки мировых чипмейкеров в 2023-2024 гг.

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Выручка мировых производителей полупроводников по итогам 2023 года составит $526,5 млрд по сравнению с ожидавшимися в сентябре $518,8 млрд, прогнозирует исследовательская фирма International Data Corporation (IDC).

Новая оценка на 12% ниже показателя за прошлый год ($598 млрд).

В следующем году выручка достигнет $632,8 млрд, в то время как прежде ожидалось $625,9 млрд, говорится в сообщении компании. То есть, в 2024 году предполагается рост на 20,2%.

Аналитики IDC полагают, что рынок США останется устойчивым с точки зрения спроса, а Китай начнет восстанавливаться ко второму полугодию 2024 года.

Также они ожидают, что рост производства полупроводников станет более заметным, поскольку длительная коррекция запасов ослабнет в двух крупнейших сегментах рынка - чипов для персональных компьютеров и смартфонов. Ожидается, что чрезмерные объемы запасов в автомобильной и промышленной отраслях вернутся к нормальному уровню во втором полугодии 2024 года, поскольку переход на электромобили продолжит стимулировать выпуск полупроводников в течение следующего десятилетия.

"Рынок полупроводников достиг дна и начал расти в поквартальном сравнении", - отмечает вице-президент IDC Марио Моралес.