Байден считает Си Цзиньпина диктатором, но при этом готов к сотрудничеству

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Комментарий президента США Джо Байдена о том, что он считает председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, не означает, что Вашингтон не открыт к сотрудничеству с Пекином, заявили в понедельник в Белом доме.

"Президенту задали прямой вопрос, он дал прямой ответ. И он по-прежнему придерживается сформулированной тогда точки зрения", - сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но это не означает, что нет возможностей, чтобы найти способы для сотрудничества и конкуренции с Китаем более ответственным образом", - добавил он.

Ранее Байден, комментируя вопрос журналиста, считает ли он "диктатором" Си Цзиньпина, ответил утвердительно. "Ну, смотрите, так оно и есть", - сказал американский лидер, добавив, что китайское правительство "полностью отличается от нашего".