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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о перемирии в секторе Газа

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что его движение и Израиль близки к достижению соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщила газета Times of Israel.

В заявлении Хании, говорится, что ХАМАС дал свой ответ Катару и другим посредникам, однако не привел подробности.

Ранее The Washington Post писала, что Израиль, Соединенные Штаты и ХАМАС близки к тому, чтобы заключить соглашение, которое позволит освободить часть заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях.

Сделка предусматривала, что Израиль и ХАМАС заморозят все военные действия как минимум на пять дней. В это время 50 или более из примерно 240 заложников, захваченных группировкой во время нападения на Израиль 7 октября, будут освобождать группами каждые 24 часа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу на пресс-конференции опроверг "множество неверных сообщений" о соглашении, которые появились в последние дни. Он заявил, что "на столе переговоров пока не было никакой сделки" и не стал вдаваться в подробности, сказав лишь, что если сделка состоится, то израильская общественность будет своевременно проинформирована.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 12 тыс. человек.

Израиль ХАМАС сектор Газа
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